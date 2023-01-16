Культура 16 января 2023, 11:37 Член совета «Деловой России» Житков: позиции кинотеатров усилятся за счет лицензирования зарубежных фильмов

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Председатель комитета по предпринимательству в сфере кино-, видео-, театрального и рекламного производства, член совета московского отделения «Деловой России» Георгий Житков в разговоре с изданием РИАМО заявил, что принудительное лицензирование зарубежных фильмов усилит позиции российских кинотеатров.

Житков считает, что выпуск новых блокбастеров на большие экраны поможет вернуть зрителей в кинотеатры.

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«Еще в 2019 году для кинотеатров была 60%, а платформ – менее 30%. Сейчас из-за ковида и сопутствующих с ним ограничений кинотеатры проиграли. Они попросту были закрыты», – добавил эксперт.

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Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть законопроект о разрешении кинотеатрам показывать зарубежные фильмы легально.