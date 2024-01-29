Культура 29 января 2024, 19:00 Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Исаев назвал январь удачным месяцем по сборам

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Январь стал удачным месяцем по кассовым сборам для российского кинопроката. Об этом рассказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев.

По его словам, на эураны вышли сразу несколько фильмов, которые поддержали отечественный прокат. В частности, это вторая часть фильма «Холоп», сказка «Бременские музыканты» и экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Также принесла хорошие сборы и военная драма «Воздух».

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«Впереди ряд больших интересных проектов с высоким зрительским потенциалом в феврале–марте, один в апреле, один в мае, а потом все… Мы опять до глубокой осени уходим в полнейший провал по кассовым сборам с мая», — отметил Исаев.

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