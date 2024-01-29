29 января 2024, 19:00
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Исаев назвал январь удачным месяцем по сборам
Январь стал удачным месяцем по кассовым сборам для российского кинопроката. Об этом рассказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев.
По его словам, на эураны вышли сразу несколько фильмов, которые поддержали отечественный прокат. В частности, это вторая часть фильма «Холоп», сказка «Бременские музыканты» и экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Также принесла хорошие сборы и военная драма «Воздух».
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«Впереди ряд больших интересных проектов с высоким зрительским потенциалом в феврале–марте, один в апреле, один в мае, а потом все… Мы опять до глубокой осени уходим в полнейший провал по кассовым сборам с мая», — отметил Исаев.
Кино
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