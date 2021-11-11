Член съемочной команды подал на Болдуина в суд из-за убийства оператора

Начальник команды осветителей на съемках фильма «Ржавчина» Сергей Светной подал в суд на Алека Болдуина из-за убийства оператора Галины Хатчинс.

Истец утверждает, что пережил сильное эмоциональное расстройство, которое «будет вечно его преследовать», пишет AP. Светной рассказал, что Хатчинс была его близкой подругой, вместе они работали на съемках восьми фильмов — «Ржавчина» была девятым. По его словам, он согласился на работу в проекте только после просьбы подруги, так как гонорар ему изначально пообещали небольшой.

Светной добавил, что пуля, которая убила Хатчинс, просвистела над его головой. Он вспомнил, что перед ЧП видел, как оружие для съемок валяется в грязи.

Актер Алек Болдуин случайно застрелил Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу на съемках картины «Ржавчина» — в его оружии оказались боевые патроны. После случившегося он призвал ввести новые правила на съемках, где используют оружие. Болдуин предложил приглашать полицейских, которые будут следить за безопасностью на площадке. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в эфире подкаста Christ Stigall Show предположил, что актер мог намеренно застрелить оператора.