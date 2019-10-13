Читатели нобелевского лауреата прокатятся в Польше бесплатно

«Как только мы узнали, что Ольга Токарчук стала обладательницей Нобелевской премии, мы захотели разделить радость со всеми жителями нашего города, почетной гражданкой которого она недавно стала», — рассказал представитель городской власти Пржемислав Галецки.

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Если читать бумажную или электронную книгу Токарчук в субботу и в воскресенье, 12 и 13 октября, проезд в общественном транспорте в Вроцлаве будет бесплатным.

Писательница получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год. Награду ей вручили за «нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Токарчук некоторое время проводит в Вроцлаве, а еще она посвящает себя деревне Краянув около польско-чешской границы.

Шведская академия объявила 10 октября имена лауреатов Нобелевской премии по литературе 2018 и 2019 годов. Ими оказались полька Токарчук и австриец Петер Хандке.

В книжных магазинах Варшавы раскупили все книги Токарчук. Писательница и раньше пользовалась популярность, но теперь вокруг ее творчества начался настоящий ажиотаж.

Токарчук — 19-й нобелевский лауреат Польши и пятый лауреат Нобелевской премии по литературе.