Культура 04 июня 2023, 03:38 Читать стало дороже. Цены на книги в России в 2022 году выросли на 20% «Известия»: в 2022 году цены на книги в России выросли на 15-20% РИА «Новости»

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За прошлый год цены на книги в России взлетели на 15-20%. Специалисты ожидают, что до конца этого года их стоимость вырастет еще на 15%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Российский книжный союз и издательства.

Как выяснила газета, рост цен на книги вызван ростом стоимости импортных материалов, используемых в производстве книг. Также подорожали оборудование и запчасти для него, которые закупается в Европе. При этом российская бумага тоже стала стоить больше.

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Теперь издательства заказывают материалы в Азии и Китае, но их доставка выходит куда дороже, чем из Европы.

Совокупность всех факторов, к которым можно добавить изменение курса валют, привело к увеличению себестоимости книг на 30%. В итоге стоимость в рознице поднялась пока на 20%, но цены будут расти, уверены эксперты книжной отрасли.

При этом в Росстате подсчитали, что стоимость книг хоть и увеличилась, но не настолько. По их данным, за прошлый год книги стали стоить дороже на 7,4%.