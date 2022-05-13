Число учащихся в музыкальных школах за 5 лет выросло на 20% в России

Количество людей, обучающихся в музыкальных школах России за пять лет увеличилось на 20%. Если раньше их было 1,5 миллиона человек, то сейчас — 1,8 миллиона. Об этом заявила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

По ее словам, новые музыкальные отделения открываются благодаря тому, что российские школы получают музыкальные инструменты, о которых до этого не могли даже мечтать.

«Я скажу, что пять лет назад контингент детских школ искусств был 1,5 млн [учащихся], сегодня это уже 1,8 млн человек. Это значит, что-то, что мы делаем, мы делаем правильно», — сказала Ярилова во время рабочей поездки на Дальний Восток. Ее процитировал ТАСС.

Она отметила, что ситуация меняется благодаря национальному проекту «Культура». Замминистра добавила, что работа по развитию мероприятий в сфере культуры на Дальнем Востоке отличается от той, которая происходит в центральной части страны.