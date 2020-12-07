Число посетителей Эрмитажа в пандемию сократилось на 80%

По данным издания, из-за сокращения числа посетителей бюджет Эрмитажа потерял 50%. Благодаря поддержке государства и помощи меценатов убытки удалось частично компенсировать. При этом, благодаря новым технологиям, 70 миллионов человек смогли побывать в музее в онлайн-режиме.