Легендарные бурундуки Чип и Дейл вернутся на экраны в мае 2022 года. Последний эпизод знаменитого мультсериала вышел еще в 1990-м году. Disney показал первый трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь», снятого по мотивам известного телесериала.

Двухминутный ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios. В нем рассказано о шоу, в котором снимались Чип, Дейл и их друзья. После закрытия проекта его звезды расстались.

Чип зарабатывал себе на жизнь, устроившись страховым агентом. А Дейл выступал перед публикой и рассказывал о прошлых успехах.

Друзья вновь встретились после пропажи товарища по шоу и объединили силы, чтобы его спасти.

Посмотреть, какие приключения и испытания ждут бурундуков, можно будет с 20 мая в онлайн-кинотеатре Disney+.