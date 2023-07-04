Культура 04 июля 2023, 17:33 «Чичерин-фест» состоится в Перми 15 июля

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В Перми проведут фестиваль в честь музыканта Евгения Чичерина — «Чичерин-фест». Он состоится 15 июля. Об этом сообщил Ura.ru.

В программе фестиваля заявлены выступления 20 групп. Мероприятие приурочено не только к сохранению памяти Евгения Чичерина, но и посвящено пермской школе рока в целом.

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«Сыграют ребята, выступавшие раньше с Женей, а также молодёжь, которая вообще родилась после его смерти или под стол пешком ходила, когда он жил», — рассказал один из организаторов Сергей Кучевасов.

Как добавил RT, Евгений Чичерин был лидером группы «Хмели-Сунели». Он умер 17 мая 1999 года. Музыканту на тот момент было всего 26 лет.

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