Четыре фильма о советском физике Льве Ландау не пустили в прокат

Арбитражный суд столицы не удовлетворил иск компании «Феномен филмз», которая просила признать незаконным отказ Минкультуры предоставить прокатные документы четырем из десяти фильмов проекта «Дау».

Уточняется что ленты режиссера Ильи Хржановского повествуют о советском физике Льве Ландау. К прокату не допустят фильмы «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера». Арбитраж посчитал решение Минкультуры законным, информирует сайт «Русская планета».

Представители ведомства не пропустили картины в прокат осенью минувшего года. Сотрудники министерства объяснили запрет тем, что в этих частях есть материалы, пропагандирующие порнографию.