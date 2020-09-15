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    15 сентября 2020, 12:24

    Четыре фильма о советском физике Льве Ландау не пустили в прокат

    Полина Петрова

    Арбитражный суд столицы не удовлетворил иск компании «Феномен филмз», которая просила признать незаконным отказ Минкультуры предоставить прокатные документы четырем из десяти фильмов проекта «Дау».
    Четыре фильма о советском физике Льве Ландау не пустили в прокат

    Уточняется что ленты режиссера Ильи Хржановского повествуют о советском физике Льве Ландау. К прокату не допустят фильмы «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера». Арбитраж посчитал решение Минкультуры законным, информирует сайт «Русская планета».

    Представители ведомства не пропустили картины в прокат осенью минувшего года. Сотрудники министерства объяснили запрет тем, что в этих частях есть материалы, пропагандирующие порнографию.

    Новости SMI.FM