Четвертую часть «Джиперса Криперса» покажут осенью

Премьера четвертой части фильма ужасов «Джиперс Криперс» пройдет осенью 2021 года. Об этом сообщило Variety.

Когда кинокартину покажут на больших экранах в России, пока не известно.

Новая часть хоррора получила название «Джиперс Криперс: Перерождение». Киностудия Screen Media уже купила международные права на ее прокат.

Сценарий для фильма написал Шон-Майкл Арго. Режиссер — Тимо Вуоренсол, который известен работой над двумя частями фантастического боевика «Железное небо».

Сюжет четвертой части раскрывает историю молодого человека и его девушки, которые отправляются на хоррор-фестиваль в Луизиану. Там они столкнутся с кровожадным монстром Джиперсом Криперсом. По легенде, он выходит на охоту каждую 23-ю весну, написало ИА Nation News.