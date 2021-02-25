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    25 февраля 2021, 18:09

    Четвертую часть «Джиперса Криперса» покажут осенью

    Алена Макаренко

    Премьера четвертой части фильма ужасов «Джиперс Криперс» пройдет осенью 2021 года. Об этом сообщило Variety.

    Четвертую часть «Джиперса Криперса» покажут осенью

    Когда кинокартину покажут на больших экранах в России, пока не известно.

    Новая часть хоррора получила название «Джиперс Криперс: Перерождение». Киностудия Screen Media уже купила международные права на ее прокат.

    Сценарий для фильма написал Шон-Майкл Арго. Режиссер — Тимо Вуоренсол, который известен работой над двумя частями фантастического боевика «Железное небо».

    Сюжет четвертой части раскрывает историю молодого человека и его девушки, которые отправляются на хоррор-фестиваль в Луизиану. Там они столкнутся с кровожадным монстром Джиперсом Криперсом. По легенде, он выходит на охоту каждую 23-ю весну, написало ИА Nation News.