Чешская «Церковь костей» запретила фотосъемки из-за туристов-вандалов

Часовня с необычным убранством из настоящих человеческих костей располагается неподалеку от чешской столицы Праги. Церковь входит во всемирное наследие ЮНЕСКО. В ее отделке использовались почти 60 тысяч скелетов.

Благодаря удивительному интерьеру, место пользуется необычайной популярностью у туристов. Особенно посетителей привлекает костяная люстра.

Однако с 2020 года капелла вводит новые правила посещения. Теперь на фотосъемку внутри часовни потребуется брать разрешение от прихода. Прошение необходимо будет подать за несколько дней до визита.

Причина такого ограничения проста и очевидна: к сожалению, туристы зачастую не отличаются особенным уважением к мертвым. Вопреки множеству знаков на разных языках, призывающих быть вежливыми и не забывать, что кости являются настоящими человеческими останками, посетители совершают невероятные вещи. Ради фото они пытаются прикоснуться к костям, изобразить поцелуй с ними, надевают черепам шляпы и темные очки.