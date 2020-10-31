Чернокожую актрису выбрали на роль супруги Генриха VIII Анны Болейн
Сериал в трех сериях будет больше похож на психологический триллер, чем на историческую драму, пишет издание Deadline. Он расскажет о событиях последних месяцев жизни Анны Болейн.
«Драма прольет феминистский свет на последние месяцы жизни Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом тюдоровской Англии, ее желание обеспечить будущее для дочери Элизабет и жестокую реальность ее неспособности дать Генриху наследника мужского пола», — говорится в материале.
Кроме Тернер-Смит, в съемках сериала также примут участие актеры Паапа Эссьеду, Аманда Бертон, Талисса Тейшейра и Бэрри Уорд. Отмечается, что Ханна Фаррелл и Файе Уорд выступят продюсерами сериала.
Новостью о выборе главной героини поделился телеканал Channel 5 в Twitter. Свой пост канал сопроводил смайликами короны.
Ранее фотографии со съемок второго сезона «Ведьмака» были опубликованы в Сети. На одном из снимков запечатлен актер Имон Фаррен и на нем можно увидеть новую броню Нильфгаарда. Фотография подтверждает, что авторы «Ведьмака» сдержали ранее данное обещание и заменили воинам Нильфгаарда броню. Из-за ее прежнего вида был отстранен специалист по костюмам, который работал над первым сезоном.