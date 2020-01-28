Чернокожая женщина впервые стала Доктором Кто

Доктора Кто впервые в истории сыграла темнокожая актриса. Британка Джо Мартин выступила в роли одного из воплощений главного героя сериала «Доктор Кто».

Мартин играет персонажа по имени Руфь Клейтон — экскурсовода из города Глостера. Позже выясняется, что она владеет машиной Доктора для путешествий во времени и пространстве. А потом она и вовсе делает признание о том, что является Доктором Кто.

«Кто еще был шокирован в этот момент?»

И зрители действительно были шокированы. На такой поворот, например, отреагировала модель и блогерша Стефани Йебоа.

«Мы получили чернокожего Доктора Кто. Это не учения. Мы получили чернокожую женщину в образе Доктора Кто».

«Привет, да, я все еще в шоке».

«Дорогие „Би-би-си“ и „Доктор Кто“, спасибо за то, что вы в конце концов дали черному задроту и другим черным задротам из числа взрослых и детей Доктора, который выглядит как мы. Вы действительно не знаете, насколько это было важно и насколько заставило меня плакать. Пожалуйста, не позволяйте ей оставаться единственной».

Символично, что признание Клейтон сделала персонажу Джоди Уиттакер — актриса стала первой женщиной, сыгравшей Доктора Кто в сериале.

«Доктор Кто» — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире, он начался в 1963 году. Джо Мартин стала 14-м Доктором.