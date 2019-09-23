«Чернобыль» получил «Эмми» как лучший мини-сериал

Создатель сериала Крэйг Мэйзин также получил «Эмми» за написанный к «Чернобылю» сценарий.

«Надеюсь, посмотрев наш сериал, люди поняли, чего стоит правда и насколько может быть опасна ложь», — сказал Мэйзин.

Статуэтку за режиссуру мини-сериала вручили режиссеру ленты Йохану Ренку.

Вместе с «Чернобылем» в категории коротких сериалов на звание лучшего претендовали «Побег из тюрьмы Даннемора», «Фосси/Вердон», «Острые предметы» и «Когда они нас увидят».

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Джарель Джером («Когда они нас увидят») стал лучшим актером в мини-сериале. Мишель Уильямс за роль в «Фосси/Вердон» телеакадемики назвали лучшей актрисой.

Пятисерийный сериал «Чернобыль» рассказал о трагедии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году. В фильме показаны героические усилия, предпринятые людьми для ликвидации последствий аварии.