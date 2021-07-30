Новое здание для школы построят в Салехарде через два года

Новое здание для школы № 2 возведут в Салехарде (ЯНАО). На данный момент разработан проект постройки. Начало строительства стартует в следующем году. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу администрации Салехарда.

В здании будет четыре этажа. Его площадь составит более семи тысяч квадратных метров. Объект планируют сдать к 2023 году. После завершения строительства учеба в школе будет проходить в одну смену.

«Корпус будет предназначен для преподавания предметов естественно-научного цикла: физика, химия, математика, биология, география. В кабинетах будет современное оборудование, направленное на практико-ориентированный подход. Сейчас не хватает кабинетов для проведения индивидуальной работы, научно-исследовательских занятий», — рассказала директор школы Елена Сивицкая.