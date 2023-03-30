Эксклюзив 30 марта 2023, 03:23 «Чем бы посыпать, чтобы сюда шли». Тереза Дурова раскрыла секреты привлечения публики в театр Режиссер Тереза Дурова назвала честность и отдачу главными качествами хорошего спектакля Телеканал «360»

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Разговоры о том, что театр изжил себя и стал не моден, поднимаются с завидной периодичностью с момента существования подмостков. И все это время публика продолжает ходить на спектакли, а театры — изо дня в день решать задачу, как ее привлечь. Каким на самом деле должен быть театр, чтобы его двери всегда оставались открытыми, рассказала в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик худрук «Театра Терезы Дуровой» Тереза Дурова.

По словам народной артистки России, все, что она задумывала несколько лет назад, ей удалось выполнить. Труппа стала больше, число спектаклей выросло, а главное — увеличилось количество зрителей. Постановки театра не только любят взрослые, но на них растут и дети.

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«Хотелось бы дать какую-нибудь рекомендацию — чем посыпать, чтоб сюда шли. Рекомендация очень простая. <…> Если спектакль сделан честно, актеры играют с отдачей, все выполнено профессионально и с ощущением своей ответственности перед публикой, тогда она идет [в театр]», — рассказала режиссер.

Что же касается практической стороны, то здесь у каждого свои приемы. Например, в театре Терезы Дуровой — это открытые двери фойе.

«Москва странный город, какое-то ощущение большой деревни. Первый раз, когда мы открывали вход в фойе — это было очень много лет назад — мы открыли дверь и сказали проходите, приходите. раздевайтесь, идите пейте кофе. А потом придете уже зайдете в зал, покажете свои билеты» — поделилась Тереза Дурова.

Люди, привыкшие стоять на улице и ждать, когда дверь театра откроется, восприняли это с большим удивлением. Но уже через два дня, смеется режиссер, вся Москва знала, что есть театр, в который можно заходить, не показывая билеты.

«И публика пошла», — подтвердила артистка.

Еще один «фирменный» прием, который использует Дурова — это личный выход на сцену перед каждым спектаклем. Хозяйка театра обещает, что артисты сделают все, чтобы зритель ушел счастливым.

«После спектакля я не ухожу, я стою и смотрю как публика выходит из зала они проходят мимом меня и говорят: „Спасибо. У вас это получилось“. А это уже качество того, что мы делаем», — заключила режиссер.

Тереза Дурова окончила режиссерский факультет ГИТИСа. В 1991 году она открыла Международный фестиваль клоунады, на основе которого через год создала театр.