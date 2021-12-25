«Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд по сборам 2021 года

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» стал самой успешной голливудской премьерой 2021 года. За 10 дней проката он собрал 814 миллионов долларов. Как сообщило издание Variety, за полторы недели картина о супергерое заработала больше, чем последний фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (733 миллиона долларов) и «Форсаж 9» (725 миллионов долларов).

Если фильм о Человеке-пауке не потеряет популярность, то он станет первой картиной со сборами в один миллиард долларов с начала пандемии. Особенно важно то, что фильм про супергероя не показывают в Китае, на зрителей которого приходится большая часть прибыли.

В мировом прокате лидерство пока удерживают китайские картины: «Битва на озере Чанцзинь» (902 миллиона долларов) и «Привет, мама» (882 миллиона долларов). Но, вероятно, супергерой обойдет их по сборам уже на следующей неделе.

Среди голливудских фильмов второе место по популярности удерживает продолжение мультфильма «Зверопой 2». Общие сборы пока составили 8,14 миллиона долларов только в США, но ожидается, что к концу выходных эта сумма вырастет до 40 миллионов.

Четвертая серия «Матрицы» оказалась менее популярной и получила только 6,4 миллиона долларов, но, по прогнозам, до конца недели может собрать до 50 миллионов долларов и обойти «Дюну», чей результат остановился на 41 миллионе.