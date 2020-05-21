«Человеческую фантазию не остановить ничем». Актриса Суркова — о сериале «Великая» с темнокожим актером
Актриса Наталья Суркова обсудила с РИА ФАН американский комедийный сериал «Великая», где роль князя Ростова исполнил темнокожий актер.
«Могу сказать, что человеческую фантазию не остановить ничем», — заметила артистка.
Она объяснила толерантностью появление темнокожего актера в картине, действие которой происходит в XVIII веке. Артистка напомнила, что сейчас во всем мире страдает деликатное отношение к историческим материалам.