«Могу сказать, что человеческую фантазию не остановить ничем», — заметила артистка.

Она объяснила толерантностью появление темнокожего актера в картине, действие которой происходит в XVIII веке. Артистка напомнила, что сейчас во всем мире страдает деликатное отношение к историческим материалам.