    21 мая 2020, 20:58

    «Человеческую фантазию не остановить ничем». Актриса Суркова — о сериале «Великая» с темнокожим актером

    Артур Блянихов

    Актриса Наталья Суркова обсудила с РИА ФАН американский комедийный сериал «Великая», где роль князя Ростова исполнил темнокожий актер.

    «Могу сказать, что человеческую фантазию не остановить ничем», — заметила артистка.

    Она объяснила толерантностью появление темнокожего актера в картине, действие которой происходит в XVIII веке. Артистка напомнила, что сейчас во всем мире страдает деликатное отношение к историческим материалам.