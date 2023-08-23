Культура 23 августа 2023, 17:13 Челентано отказался петь легендарную песню Тото Кутуньо из-за одной фразы Певец Челентано заявил, что отказался от хита Кутуньо из-за одной фразы imago stock&people/globallookpress

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Итальянский актер и исполнитель Адриано Челентано признался, почему отказался петь легендарный хит L’Italiano композитора Тото Кутуньо. Об этом певец в связи со смертью коллеги рассказал в прощальном письме, текст которого опубликовало издание Corriere della Sera.

Челентано сообщил, что его смутила главная фраза композиции «Я настоящий итальянец». Он почувствовал неловкость в связи с ней, певцу показалось, что он «хочет возвыситься».

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При этом исполнитель подтвердил, что уже тогда ему стало понятно, какой успех ожидает песню.

«„Я не спал всю ночь“, — говорил ты мне, думая о том, какой успех нас ждет. Тебя как исполнителя, а меня как автора», — воспроизвел Челентано давний диалог с Кутуньо.

Того ошарашил отказ актера, он «не поверил своим ушам». В дальнейшем песня L’Italiano пронеслась по всему миру и завоевала признание во множестве стран.

«Ты не понимаешь, что в этом-то и дело. Я написал это, думая о тебе, потому что ты действительно настоящий итальянец», — писал композитор знаменитому актеру.

Тото Кутуньо скончался 22 августа в возрасте 80 лет, сообщил «Царьград». Легендарный исполнитель написал за свою жизнь множество хитов.