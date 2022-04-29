Чеховский книжный фестиваль пройдет с 20 по 22 мая в Таганроге

Всероссийский юбилейный XV Чеховский книжный фестиваль пройдет на родине писателя, в Таганроге. Время проведения — с 20 по 22 мая. Об этом написало ИА НСН.

Гостей мероприятия, в том числе для детей, ждут более 60 мероприятий. Там можно будет посетить презентации новых книг и проектов, мастер-классы, публичные лекции, концерты, выставки, ярмарки книжной и сувенирной продукции, творческие встречи.

В мероприятии примут участие такие писатели как Юрий Поляков, Павел Басинский, Андрей Геласимов, Дмитрий Лиханов, Александр Кушнир и другие.

Кроме того, на фестивале любой желающий сможет отправить эксклюзивную открытку со штемпелем Чеховского книжного фестиваля в любую точку страны. Акцию проведет «Почта России».