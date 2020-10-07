Чебурашка станет главным героем полнометражной комедии

Студия «Союзмультфильм» вместе с партнерами планирует создать семейную комедию про Чебурашку. Фильм станет продолжением истории любимого всеми героя. Съемки начнутся уже в 2021 году.

Помимо мультстудии, над проектом будет работать телеканал «Россия 1», сообщает РИА «Новости». Оказывается, права на литературную основу истории персонажа «Союзмультфильм» приобрел еще год назад.

«Образ Чебурашки оказался настолько точным попаданием в сердца миллионов жителей нашей планеты, что и спустя годы продолжает вдохновлять творцов по всему миру», — рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

По задумке авторов, Чебурашку покажут уже в современном мире. Кроме того, кино будет светлым и добрым, что позволит всем членам семьи насладиться просмотром. Над сюжетом фильма работают профессионалы своего дела — авторы трилогии «Последний Богатырь» во главе с Виталием Шляппо. А режиссером проекта выбрали Дмитрия Дьяченко.

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