Культура 13 января 2023, 17:04 «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката «Чебурашка» собрал более 3,5 млрд рублей, став самым кассовым фильмом в российском прокате Кинопоиск

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Кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» превысили три с половиной миллиарда рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Работа режиссера Дмитрия Дьяченко обошла по этому показателю фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона и стала самой кассовой картиной в истории отечественного проката.

Показ «Чебурашки» в России стартовал 1 января. За это время картина успела собрать три миллиарда 528 миллионов 556 тысяч 464 рубля. Предыдущий рекорд по сборам принадлежал фантастическому фильму «Аватар». По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», работа Кэмерона собрала в России три миллиарда 516 миллионов 796 тысяч 661 рубль.

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Ранее «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом. Он побил рекорд «Холопа» — созданием этой картины занималась та же кинокомпания Yellow, Black and White. По мнению кинокритика Давида Шнейдерова, главным секретом успеха семейной комедии стало отсутствие конкуренции — в кинотеатрах не показывали западные фильмы.

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