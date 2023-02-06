Культура 06 февраля 2023, 03:52 «Чебурашка» снова стал лидером проката в России и странах СНГ Фильм «Чебурашка» снова возглавил прокат в России и СНГ за выходные Кинопоиск

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Семейная комедия «Чебурашка» в очередной раз стала лидером проката в России и других странах СНГ за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com. По его информации, фильм за уикенд собрал 286,1 миллиона рублей.

На второй строчке разместилась комедия «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». По данным портала, эта лента собрала 137,7 миллиона рублей.

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Мультфильм «Изумительный Морис» занял третью строчку рейтинга. Картина собрала за прошедшие выходные 64,9 миллиона рублей.

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На четвертом месте оказался комедийный боевик Гая Ричи «Операция „Фортуна“: искусство побеждать». Фильм собрал в прокате 46,9 миллиона рублей за прошедший уикенд.

Пятерку лидеров замыкает фильм «Крушение». Этот боевик собрал 45,2 миллиона рублей.

Кассовые сборы российского фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, по данным на субботу, 4 февраля, превысили шесть миллиардов рублей. За все время с начала проката и до указанной даты картину посмотрели более 19,5 миллиона человек. Только за первые числа февраля на семейную комедию в кинотеатрах посмотреть 737 810 россиян.