Частные экспонаты XVI века покажут в Петербурге

Выставка «При государеве стремени» начнет работать в Санкт-Петербурге. На ней покажут около 800 экспонатов, которые находятся в коллекция в России или зарубежом. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГМЗ «Царское Село».

Открытие приурочили к 210-летию основания Собственного Его Императорского Величества конвоя и 140-летию Государственной охраны России. Посетители смогут посмотреть экспонаты из Эрмитажа, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Третьяковской галереи, Государственного архива РФ. Экспозиция будет состоять из восьми разделов за период от XVI века до наших дней.