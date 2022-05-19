Часть исторической стены Окольного города обрушилась в Новгородской области

В районе Ильиной улицы в Великом Новгороде обрушилась часть фрагмента древнего вала Окольного города. Об этом написало издание «Новгород.ру».

В настоящий момент областная прокуратура проводит проверку. Уточняется, что собственником данного объекта является МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях. Именно оно должно исполнять требования законодательства по охране объекта культурного наследия, сообщило ИА Nation News.

Ситуацию с обрушением стены взял под личный контроль прокурор Новгородской области.