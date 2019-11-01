  • Шинода из Linkin Park записал песню для российского фильма

    01 ноября 2019, 13:48

    Алена Макаренко

    Один из основателей американской рок-группы Linkin Park Майк Шинода помог режиссеру из Екатеринбурга Егору Баранову с саундтреком к фильму «Аванпост». Музыкант специально записал песню Fine. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Warner Music Russia.
    Шинода из Linkin Park записал песню для российского фильма

    Баранов прислал Шиноде отрывок из фильма. Как только участник Linkin Park получил этот фрагмент, у него в голове сразу же возникла идея. Так американец понял, какую песню хотел бы записать для «Аванпоста».

    «Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно нашли отклик в моем сердце», — вспомнил музыкант.

    Названы самые популярные песни лета в российских мегаполисах

    Подробнее

    Fine стала официальным саундтреком к фильму. Трек можно послушать на Spotify, Apple music, Google Play.

    Действие фильма разворачивается в постапокалиптическом будущем. В те времена в живых на планете остается малая часть человечества, названная «круг жизни». Многие из них обитают в России и нескольких соседних странах. Разведывательные группы выясняют, что катастрофа возникла из-за загадочной атаки. Военные подозревают, что кто-то систематично уничтожает все живое.

    В «Аванпосте» снялись Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров, Светлана Иванова и Алексей Чадов. Кинокартина будет состоять из двух частей, первая выйдет в прокат 21 ноября.

    Linkin Park — одна из самых успешных рок-групп 2000-х годов. Продажи пластинок превысили 55 миллионов экземпляров, музыканты получили две премии «Грэмми».