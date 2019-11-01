Шинода из Linkin Park записал песню для российского фильма

Баранов прислал Шиноде отрывок из фильма. Как только участник Linkin Park получил этот фрагмент, у него в голове сразу же возникла идея. Так американец понял, какую песню хотел бы записать для «Аванпоста».

«Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно нашли отклик в моем сердце», — вспомнил музыкант.

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Fine стала официальным саундтреком к фильму. Трек можно послушать на Spotify, Apple music, Google Play.

Действие фильма разворачивается в постапокалиптическом будущем. В те времена в живых на планете остается малая часть человечества, названная «круг жизни». Многие из них обитают в России и нескольких соседних странах. Разведывательные группы выясняют, что катастрофа возникла из-за загадочной атаки. Военные подозревают, что кто-то систематично уничтожает все живое.

В «Аванпосте» снялись Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров, Светлана Иванова и Алексей Чадов. Кинокартина будет состоять из двух частей, первая выйдет в прокат 21 ноября.

Linkin Park — одна из самых успешных рок-групп 2000-х годов. Продажи пластинок превысили 55 миллионов экземпляров, музыканты получили две премии «Грэмми».