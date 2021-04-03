Бывший муж Заворотнюк рассказал о смертельно опасных родах артистки

Рождение старшей дочери Анны чуть не убило актрису Анастасию Заворотнюк. Спасли ее тогда врачи. Об этом вспомнил второй муж актрисы предприниматель Дмитрий Стрюков. Его слова привело издание «Собеседник.

По словам Стрюкова, когда он привез жену в роддом, то врачи посмотрели на него скептически и заявили, что могут быть проблемы.

«У Нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась», — рассказал он. По словам Стрюкова при родах Анастасия чуть не умерла. После этого муж перевез ее в США, где дал денег, чтобы она занималась продажей недвижимости. Но дело у нее не пошло.

«Сумела купить два дома: один в Лос-Анджелесе, другой — в Чикаго. Но потом ее арестовали за подделку документов. Я сделал все, чтобы спасти Настю. При помощи своих адвокатов вытащил ее, но ей указали на дверь, то есть выгнали из страны», — заявил он.

Знакомые Стрюкова и Заворотнюк в своих воспоминаниях называли второго мужа актрисы тираном, который рассматривал жену, как свою собственность.

Светский обозреватель Ольга Родина рассказала, что Анастасия часто жаловалась, что муж не давал ей работать, так как считал, что женщина должна сидеть дома. В штатах у пары родился сын Майкл. Справиться с двумя детьми актриса не смогла, поэтому в доме появилась помощница. С которой, по словам знавших пару людей и начался роман у Стрюкова. Такого обращения Заворотнюк стерпеть не смогла и подала на развод. Но все закончилось арестом и высылкой из страны.

После возвращения в Москву в актерской карьере Заворотнюк произошел тот самый перелом и она начала сниматься в «Моей прекрасной няне». Первые серии вышли на экраны в 2004 году. С мужем, который остался в США, она развелась, когда у нее начался роман с партнером по сериалу Сергеем Жигуновым.

Однако сам Дмитрий Стрюков называл развод стал вынужденной мерой, чтобы актрисе выдали квартиру в театре Табакова, куда она вернулась после Америки. На жилье могла претендовать только незамужняя актриса.