Бывший муж Пугачевой рассказал о выходках ее фанатов
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По словам режиссера, однажды, когда они с супругой уже спали, то почувствовали запах гари. Это фанаты, которые хотели увидеть певицу, подожгли дверь в ее квартиру. Огонь потушили, никто при этом не пострадал.
«Один раз я помню, как на стадионе Алла выступала. К ней вышел милый человек. Подарил цветы. И вдруг я понял, что она начала голос терять. Она потом сказала, что у него в пиджаке был нож. Он хотел ее убить. Его, кстати, так и не поймали», — рассказал Стефанович в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.
В третьей истории, которой поделился режиссер, за ним с Пугачевой поклонники гнались на машине. Когда погоня закончилась, к машине звезды подошли «здоровые ребята». Стефанович заблокировал двери авто, а участники погони заявили, что просто хотели взять автограф.
Стефанович — второй муж Аллы Пугачевой. С 2011 года певица состоит в пятом браке — с телеведущим Максимом Галкиным.