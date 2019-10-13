Бывший муж Пугачевой рассказал о выходках ее фанатов

Бывший муж Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович рассказал, как в советские времена певицу преследовали не вполне адекватные поклонники. Сам он жил со звездой эстрады с 1977 по 1980 год.

Единственная фотография с первой свадьбы Пугачевой утекла в Сеть Подробнее

По словам режиссера, однажды, когда они с супругой уже спали, то почувствовали запах гари. Это фанаты, которые хотели увидеть певицу, подожгли дверь в ее квартиру. Огонь потушили, никто при этом не пострадал.

«Один раз я помню, как на стадионе Алла выступала. К ней вышел милый человек. Подарил цветы. И вдруг я понял, что она начала голос терять. Она потом сказала, что у него в пиджаке был нож. Он хотел ее убить. Его, кстати, так и не поймали», — рассказал Стефанович в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

В третьей истории, которой поделился режиссер, за ним с Пугачевой поклонники гнались на машине. Когда погоня закончилась, к машине звезды подошли «здоровые ребята». Стефанович заблокировал двери авто, а участники погони заявили, что просто хотели взять автограф.

Стефанович — второй муж Аллы Пугачевой. С 2011 года певица состоит в пятом браке — с телеведущим Максимом Галкиным.