Культура 16 января 2023, 13:46 Бывший лидер группы HIM Вилле Вало выпустил первый сольный альбом

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Вилле Вало, бывший фронтмен группы HIM, выпустил первый сольник, который посвятил своей девушке. Об этом сообщило РИА ФАН.

Дебютный альбом под названием Neon Noir включает 12 песен, Весь материал для композиций навеян отношениями Вилле Вало со своей возлюбленной. Именно она спасла музыканта от безумия во время пандемии и локдауна.

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Стоит отметить, что Вилле Вало не стал изменять себе в музыкальном плане. Его первый альбом похож на творчество его бывшей группы HIM.

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