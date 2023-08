Культура 27 августа 2023, 16:08 Бывшие участники The Beatles анонсировали выход нового мини-альбома Ultimate Classic Rock: музыканты Старр и Маккартни выпустят новый мини-альбом ImageSpace/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Бывшие участники The Beatles Ринго Старр и Пол Маккартни выпустят новый мини-альбом Rewind Forward. Один из треков уже выпущен на цифовых площадках, сообщило издание Ultimate Classic Rock.

Пластинку под названием Rewind Forward выпустят 13 октября, она будет состоять из четырех композиций. Ринго Старр написал лид-сингл в соавторстве с Брюсом Шугаром. Пол Маккартни подготовил для альбома песню Feeling The Sunlight.

Авторами третьего трека стали Майк Кэмпбелл и Бенмонт Тенч из группы Tom Petty and the Heartbreakers. Заключительную песню подготовили Стив Люкатер и Джозеф Уильямс из Toto. Ее название — Shadows on the Wall.

Новый альбом записывался в домашней студии Ринго Старра в Лос-Анджелесе. Исключением стала Feeling the Sunlight — она создавалась в Великобритании.

В июне 2023 года в Лондоне открылась выставка фотографий The Beatles. Большинство снимков сделаны Полом Маккартни. Всего в экспозиции представлено более чем 250 личных фото музыканта.