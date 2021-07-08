«Был настоящим патриотом». Панкратов-Черный рассказал о поездках с Меньшовым по России

Церемония прощания с режиссером Владимиром Меньшовым проходит в Центральном доме кинематографистов в Москве. Народный артист России Александр Панкратов-Черный в своем выступлении рассказал, что режиссер был истинным патриотом, который любил народ.

Артист вспомнил, как несколько лет назад в Астрахани проходил фестиваль комедийного кино. Меньшов потребовал, чтобы Панкратов-Черный поехал с ним.

«Он говорил: „Поедем обязательно. Я тебе Астрахань покажу. Я жил там. С таким темпераментом, такой горячностью“», — поделился актер. По его словам Меньшов целый день водил его по городу, показывая различные места, в подробностях и красках рассказывая подробности.

Спустя несколько лет Александр Панкратов-Черный и Владимир Меньшов приехали на Алтай. Тогда же артист предложил режиссеру съездить в его родную деревню Конево. Когда они приехали туда, то увидели, что клуб и школа, в которой учился актер оказались разрушены, а в деревне живут только пенсионеры.

«Когда мы ехали обратно, он мне сказал: «Сашка, снимать кино надо о любви. Потому что русскому народу любовь необходима. Иначе озлобится. Все фильмы Володи как раз об этом. О любви к народу. Он был настоящим патриотом, не фальшивым, а честным и чистым человеком», — подчеркнул Панкратов-Черный.

Он отметил, что фильмы Меньшова переживут всех. Они достанутся детям и внукам тех, кто сегодня собрался на прощание с мастером.

Режиссер Владимир Меньшов умер в минувший понедельник, 5 июля, в одной из московских больниц. Причиной смерть стали последствия коронавирусной инфекции. Ему был 81 год. «360» ведет прямую трансляцию с гражданской панихиды.