Быков оценил жалобы Скорсезе на стриминговые платформы

Режиссер Юрий Быков обсудил с ИА НСН новое эссе старшего коллеги по цеху Мартина Скорсезе, в котором тот осудил стриминговые платформы за обесценивание кино и навязывание видеоконтента.

Быков заметил, что полнометражные картины начали уходить из кинотеатров на стриминговые платформы.

«А там они тоже не очень нужны, потому что платформы не понимают, зачем им нужен, короткий контент, когда им нужен длинный, сериальный контент для сборов подписчиков», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он добавил, что сейчас полный метр сильно уступает многосерийным фильмам, поскольку у нынешнего зрителя есть запрос на сериалы.