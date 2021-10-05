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    05 октября 2021, 16:19

    Бутусов и «Орден Славы» выступят перед жителями ЯНАО в октябре

    Концерт пройдет на сцене Культурно-делового центра в Салехарде

    Оксана Лавнюженко

    Вячеслав Бутусов представит ямальцам новые композиции своей группы «Орден Славы» из альбома «Аллилуйя». Концерт пройдет в Культурно-деловом центре столицы ЯНАО 9 октября, написало ИА «Север-Пресс».

    На мероприятии также прозвучат легендарные песни группы Nautilus Pompilius: «Гудбай, Америка!», «Прогулки по воде», «Я хочу быть с тобой», «Скованные одной цепью», «Крылья». Зрители увидят необычную сценографию, яркий видеоряд из архивных записей и эпизодов кинофильмов.

    По мнению представителей Культурно-делового центра, это событие станет незабываемым, а ощущения счастья после него — бесконечными.