Бутусов и «Орден Славы» выступят перед жителями ЯНАО в октябре

Вячеслав Бутусов представит ямальцам новые композиции своей группы «Орден Славы» из альбома «Аллилуйя». Концерт пройдет в Культурно-деловом центре столицы ЯНАО 9 октября, написало ИА «Север-Пресс».

На мероприятии также прозвучат легендарные песни группы Nautilus Pompilius: «Гудбай, Америка!», «Прогулки по воде», «Я хочу быть с тобой», «Скованные одной цепью», «Крылья». Зрители увидят необычную сценографию, яркий видеоряд из архивных записей и эпизодов кинофильмов.

По мнению представителей Культурно-делового центра, это событие станет незабываемым, а ощущения счастья после него — бесконечными.