Культура 08 апреля 2024, 17:04 Бутурлинские чтения провели в Нижегородской области

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В Нижегородской области провели XVII Бутурлинские чтения имени Героя Советского Союза, маршала артиллерии Василия Ивановича Казакова «Здесь память истории и величие духа». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

В этом году мероприятие посвятили 95-й годовщине со дня образования Бутурлинского округа. Чтения объединили более четырех тысяч участников из разных регионов России. В частности, учеников школ, студентов, преподавателей, работников культуры и общественников.

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В рамках Бутурлинских чтений также выступили творческие коллективы и прошли патриотические выставки.

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