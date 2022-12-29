Культура 29 декабря 2022, 19:05 Бутман подвел джазовые итоги 2022 года

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Народный артист России Игорь Бутман поделился с РИА ФАН творческими планами и подвел итоги уходящего года.

Бутман рассказал, что в 2022 году удалось провести большое количество концертов, конференций, встреч и мастер-классов. Также получилось выпустить фильм, книгу и осуществить съемки сериала о российском джазе.

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«Но всегда хочется сделать больше, выпустить давно записанные альбомы, записать что-то новое. У нас уже есть гастрольные планы, например поездка в Индию, в Таиланд, Турцию, Индонезию, Бахрейн. И с оркестром, и с малым составом», — цитирует музыканта RT.

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