«Бурановская бабушка» призвала молиться за победу Little Big на Евровидении

Наверное, команду профессионалы выбирают. От всей души хочется, чтобы, несмотря на политические передряги, искусство победило. Раз мы россияне, то хочется, чтобы наши победили. Надо молиться за них, чтобы они защитили нашу страну. C вами искусство! Здоровья и счастья! Анна Прокопьева художественный руководитель «Бурановских бабушек».

При этом Прокопьева призналась, что пока не знакома с творчеством Little Big.

О том, что рейв-группа Little Big выступит на Евровидении-2020, стало известно 2 марта. Фронтмен коллектива Илья Прусикин рассказал, что они представят на конкурсе новую песню. Она будет веселой и с бразильскими мотивами. Прусикин понимает всю ответственность, которая лежит теперь на Little Big. Артист пообещал, что он с музыкантами не разочарует россиян.

«Бурановские бабушки» представляли Россию на Евровидении в 2012 году. Тогда фольклорный коллектив из Якутии покорил европейскую публику своим хитом Раrtу fоr Evеrуbоdу и занял второе место.

Ранее другие артисты также прокомментировали новость о выдвижении Little Big на Евровидение. Филипп Киркоров считает, что у ребят есть шансы занять первое место.