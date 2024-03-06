Культура 06 марта 2024, 16:40 «Букмейт»: вышел последний роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе»

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Последний роман писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе», не изданный при жизни прозаика, появился в Сети. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу «Букмейта».

Издание доступно в аудио- и электронном форматах. Кроме того, читатели могут насладиться и бумажной версией.

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В центре сюжета — 46-летняя Анна Магдалена Бах. После более 20 лет счастливого брака она вступает в любовную связь с незнакомцем, которого встретила на острове в Карибском море.