Броснан сыграет в блокбастере по мотивам вселенной DC Comics

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон на своей странице в Instagram рассказал, что в съемках супергеройского боевика «Черный Адам» примет участие звезда «Бондианы» Пирс Броснан. Об этом сообщило ИА Nation News.

Отмечается, что в основе блокбастера лежит одноименный комикс DC Comics. В центре сюжета — происхождение суперзлодея Черного Адама и его сражение с Обществом справедливости Америки. Главная роль закреплена за Джонсоном.

Броснан же предстанет в образе Доктора Фейта. Этот герой наделен сверхчеловеческой силой, обладает способностью читать мысли, а также владеет левитацией и телекинезом.

«Иерархия власти во Вселенной DC скоро изменится», — поделился Джонсон.

По данным информагентства, картина должна была выйти в прокат до конца декабря этого года, однако из-за коронавируса съемки пришлось перенести.