Брошенного ребенка в коляске нашли на западе Москвы

Правоохранительные органы обнаружили маленького мальчика в коляске на улице Студенческой на западе Москвы. Сейчас полиция ищет его родителей, а ребенок в безопасности в больнице.

«Сегодня, около часа ночи (01:12), в полицию поступила информация, что около подъезда возле одного из домов на Студенческой улице из детской коляски слышен плач ребенка. Взрослых рядом нет», — говорится в сообщении от пресс-службы МВД по Москве.

Полицейские приехали по вызову и увидели плачущего ребенка в коляске. Сотрудники успокоили малыша и вызвали скорую помощь. Сейчас правоохранители пытаются найти родителей ребенка.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура проведет проверку по факту несоблюдения прав несовершеннолетнего и исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей.

Ранее ведомство проверило действия матери, чей ребенок сорвался с балкона. Женщина рассказала правоохранительным органам, что спала и не увидела, как ее старший сын вылез наружу. Малыша спасли работники управляющей компании, которые оказались рядом.