Бронзовый памятник Виктору Цою установят в Петербурге

Сейчас в сквере возле станции «Проспект Ветеранов» готовят постамент. Металлическую фигуру уже привезли. Скульптуру смонтируют в канун 30-й годовщины со дня гибели музыканта.

Место выбрали не случайно — рядом со сквером стоит школа, в которой учился Виктор Цой, написало информационное агентство «Невские новости».

Скульптор — Матвей Макушкин. Он признался, что очень рад этому долгожданному событию.

«Это хорошие новости! Я очень рад. Последнее, что я слышал, — о проблемах с постаментом. Но раз работы начались, хотелось бы, чтобы успели к 30-летию со дня гибели Виктора Цоя. Это было бы правильно», — отметил он.

Идея установить памятник принадлежит его матери. Однако женщина не дожила до этого дня.

Конкурс на проект памятника стартовал в 2009 году. Тогда Фонд памяти Виктора Цоя при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга объявил о начале конкурса на лучший проект памятника Виктору Цою.

Ровно 30 лет со дня смерти музыканта исполнится 15 августа.