Бромберг должен был снять вторую часть «Чародеев»

«Когда я утром узнала о Косте, было безумно жаль его. Ведь 80 лет не срок. Жаль, что он уехал и не стал больше снимать. Я умаляла его снять мюзикл, а он нас бросил и уехал. Мне кажется, что если бы он здесь снимал, то работал бы до последнего и прожил до 90 лет. Безумно жалко такого потрясающего человека и режиссера. Мы расстались и не виделись больше», — вспоминает Яковлева.

Изначально Бромберг не хотел работать над продолжением «Чародеев», но его уговаривали как актеры, так и поклонники. Вторая часть сказки должна была также сниматься в формате мюзикла. Однако этого сделать не удалось.

«Часто наши желания не совпадают с возможностями. Я весь день вспоминаю общение с ним и дороже ничего нет в жизни. Мы можем только помнить все это. Как он работал, как он общался с нами. Конечно, я не забуду его никогда. Это было ежедневное счастье. Константин Леонидович, дорогой, память остается. Спасибо вам, что были в моей жизни, что у меня есть эта новогодняя и праздничная роль, что у меня есть такие ощущения от вас, от фильма и моих великих партнеров, спасибо огромное», — добавила актриса.

Бромберг скончался в возрасте 80 лет.