Бродвей в московском театре. Жителей столицы пригласили на премьеру мюзикла «ШАХМАТЫ»

Осенью поклонники театров и хорошей музыки смогут оценить мюзикл «ШАХМАТЫ». Легендарную постановку впервые покажут на российской сцене. Зрителей ждут накал эмоций, история любви и ненависти и даже опера. Купить билеты на премьеру можно уже сейчас.

«Мюзикл „ШАХМАТЫ“ — это настоящий театральный феномен. По своей значимости он не уступает другому шедевру музыкального театра — „Призраку Оперы“, а музыкально и драматургически, на мой взгляд, превосходит его», — рассказал «360» глава продюсерской компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев.

Зрителям Театра МДМ обещают эмоциональный накал, который будет зашкаливать на сцене. В мюзикле смогли совместить истории верности и измены, любовь и ненависть. Актеры расскажут о всемирном признании и полном одиночестве, о человеческих победах и поражениях.

По словам Богачева, сюжет постановки основан на реальных событиях из недавнего прошлого нашей страны. Русские и американские гроссмейстеры сражаются за мировую шахматную корону. Все происходит на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами — СССР и США.

Источник фото: театральная компания «Бродвей Москва»

«Но все-таки главное в „ШАХМАТАХ“ — это музыка. Она так прекрасна в своей разножанровости, что ее обожают не только почитатели первоклассных бродвейских мюзиклов и миллионы поклонников группы ABBA, но и любители рока и даже ценители настоящей итальянской оперы», — отметил он.

Мюзикл написали еще в 1984 году, но интерес к нему только растет. Авторами «ШАХМАТ» стали британский поэт и драматург Тим Райс (обладатель премий «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми», создатель мюзиклов «Красавица и Чудовище», «Иисус Христос Суперзвезда», «Аладдин» и «Король Лев) и шведские композиторы, участники группы ABBA, создатели мюзикла MAMMA MIA! Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус.

Мировая премьера легендарного мюзикла прошла в мае 1986 года. Тогда жители Лондона впервые услышали песни One Night in Bangkok и I Know Him So Well. Записи этих композиций стали хитами и заняли первые строчки мировых чартов. Мюзикл вызывает неизменный интерес постановщиков и публики по всему миру: в 21-м веке новые версии мюзикла увидели зрители Норвегии, Дании, Канады, Австралии, Японии, Австрии, Швеции, США, Великобритании, Финляндии и других стран.

«Я искренне рад тому, что мюзикл CHESS („ШАХМАТЫ“) наконец будет исполнен на русском языке. С момента написания мюзикла в 1984 году мир сильно изменился. И если наш спектакль актуален сейчас, 36 лет спустя, то это только потому, что человеческая природа неизменна, какой бы ни была политическая ситуация», — подчеркнул драматург и автор либретто сэр Тим Райс.

Театр МДМ ждет первых зрителей 10 октября 2020 года. Билеты на нашумевший мюзикл «ШАХМАТЫ» можно приобрести уже сейчас на официальном сайте постановки.