Бритни Спирс может навсегда оставить карьеру певицы | 360°

Культура 12 сентября 2022, 16:04 Поделиться Telegram

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Viber Бритни Спирс может навсегда оставить карьеру певицы Певица Бритни Спирс не исключила прекращения карьеры певицы Википедия

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Певица Бритни Спирс заявила о возможном уходе со сцены. Об этом пишет газета «Ивнинг стандард». Издание ссылается на публикацию в «Инстаграм»*, которая на данный момент уже удалена.

Певица заявила, что такое решение основывается на полученной ранее травме.

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«Я получила травму на всю жизнь. Скорее всего, я не буду выступать», — заявила она.

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Вероятно, речь идет о ситуации, которая связана с ее отцом Джейми Спирсом. Он являлся опекуном дочери на протяжении 14 лет — с 2008 года. Он полностью контролировал ее жизнь, так как певицу признали недееспособной из-за наркозависимости и психического расстройства. Финансы артистки, включая многомиллионный трастовый фонд, также были в руках ее отца и назначенного судом адвоката. Лишь в ноябре 2021 года 40-летняя певица избавилась от его опеки.

Месяц назад Бритни Спирс, напротив, заявляла о возвращении к карьере певицы. А в конце августа вышла первая ее песня за последние 6 лет. Новую композицию в стиле диско Спирс исполнила с Элтоном Джоном.

*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией

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