Культура 13 января 2023, 16:44 Британцы сочли шокирующей смерть Петрушки в одноименном балете Стравинского Абердинский университет призвал оградить людей от «шокирующей» смерти Петрушки из балета РИА «Новости»

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Балет русского композитора Игоря Стравинского «Петрушка» может шокировать зрителей смертью главного героя, заявили ученые из Абердинского университета. Они призвали оградить студентов от этой сцены, сообщила газета The Daily Telegraph.

Преподаватели университета изучили балет Стравинского и пришли к выводу, что он может быть «потенциально тяжелым» для просмотра британскими студентами.

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«[Балет содержит] сцену смерти (путем нанесения ножевого ранения), хотя рассматриваемый персонаж является марионеткой», — отметили сотрудники Абердинского университета в методичке, посвященной изучению русского балета.

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Не понравился британцам и балет Стравинского «Весна священная». В этом произведении тоже узрели акты насилия. Преподавателям из Шотландии не понравилось, что после исполнения танца по сюжету умирает девушка. Особенные рекомендации дали и к изучению балета «Шехерезада» Михаила Фокина. Студентов предупредили, что балет содержит сцены «убийства и суицида».

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