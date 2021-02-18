Британцы осудили установку памятника пираткам на острове Бург в Девоне

Памятник двум знаменитым пираткам планировали поставить в Великобритании. Местные жители не оценили эту перспективу. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Они уточнили, что это романтизирует пиратство, которое на самом деле является преступным образом жизни. По их мнению, это неуместно и это не то, что нужно демонстрировать туристам.

«Если кого-то и следует чествовать в этом районе, так это поколения трудолюбивых рыбацких и фермерских семей», — заявили местные жители.