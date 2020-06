Британцам не понравилась Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

Англичане в Twitter на все лады обсуждают решение режиссера Пабло Ларраина пригласить на роль принцессы Дианы американскую актрису Кристен Стюарт. Они раскритиковали его выбор заявив, что женщины даже не похожи. К тому же, в Британии есть свои актрисы, которые гораздо лучше справятся с этой ролью.

Как стало известно Daily Mail, британцы назвали принятое режиссером решение неправильным по многим причинам. Некоторые даже высказали сомнение в актерских способностях Стюарт.

Пабло Ларраин в ответ назвал Кристен одной из величайших современных актрис.

«Она может очень многое: быть загадочной, нежной и очень сильной, а нам как раз это и нужно», — заявил режиссер. Возможно, ему виднее. Когда-то его критиковали за выбор на роль Джеки Кеннеди актрисы Натали Портман, которая получила за фильм «Оскара».

Режиссер рассказал, что фильм не будет затрагивать последние дни жизни принцессы Дианы перед трагической гибелью в аварии. Сценарий покажет три дня рождественских праздников в королевском поместье Сандрингем в Норфолке.

«По ходу фильма мы покажем женщину, которая решает, что не хочет стать королевой, а хочет вернуться к самой себе, такой, какой она была до встречи с принцем Чарльзом», — уточнил режиссер.

Лесли Кэролл, автор книги Diana and Charles: Royal Affairs and Notorious Royal Marriages («Диана и Чарльз: Королевские дела и знаменитые королевские браки») сообщила Fox News, что понимает продюсеров фильма. У Кристен Стюарт еще со времен «Сумерек» есть армия фанатов, которые наверняка пойдут смотреть новую ленту со своей любимицей.

«Если она сможет повторить манеры принцессы Дианы и ее голос с придыханием, то неважно, где она родилась», — сказала Лесли Кэролл.

Написавший книгу Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle («Кенсингтонский дворец. Интимные мемуары от королевы Мэри до Меган Маркл») Том Квинн высказал уверенность, что вне зависимости от таланта, британцам не понравится акцент Стюарт.

Корреспондент британских СМИ и автор книги «Гарри и Меган от А до Я» Нил Шон заявил, что историю принцессы Дианы уже снимали бесчисленное число раз, и ему непонятно, с какого нового потрясающего ракурса режиссер хочет ее показать?

Производство киноленты под названием «Спенсер» (девичья фамилия Диан — прим.ред.) начнется до начала 2021 года.