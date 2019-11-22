Британский писатель признался в любви к Петербургу

Теру прокомментировал рейтинг самых красивых городов Европы, подготовленный на основе голосов читателей. Он посчитал вкусы аудитории The Telegraph безупречными. По мнению британцев, Санкт-Петербург лучше и красивее Кракова, Стамбула и Венеции.

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Писатель вспомнил свою первую поездку в Санкт-Петербург, который тогда еще был Ленинградом. Теру был еще школьником, поэтому в его памяти сохранилось только плохая еда и бесконечные автобусные экскурсии. Тем не менее позднее британец много раз возвращался в Северную столицу. Уже в более осознанном возрасте он очаровался городом, его чувства граничили с одержимостью.

Теру считает, что такое хорошее отношение к мегаполису связано с его историей. Император Петр I построил современную европейскую столицу для России. Возведение города стоило огромных усилий, материальных затрат и большого количества человеческих жизней. Петербург пережил наводнения, осады, революции, мировые войны.

Британец восхваляет красоту Санкт-Петербурга. В восторг его привели лепные дворцы в пастельных тонах, позолоченный шпиль Адмиралтейства и речные каналы. Особое впечатление на писателя произвел Храм Спаса на Крови. С особой любовью он описал его луковичные купола как «нечто напористо славянское на фоне итальянской архитектуры».

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«В Санкт-Петербурге есть что-то эпическое, совершенно завораживающее и тянущее посетителя назад снова и снова», — такие впечатления Теру.

При этом публицисту удалось объяснить магию этого города. Петербург все еще развивается, уверен автор.

«Венеция, Рим и Париж — это грандиозные проекты, которые уже завершены. А Санкт-Петербург — и Россия — находится в процессе развития, и это чувствуется», — заявил Теру.

Каждый раз он замечает изменения в мегаполисе.