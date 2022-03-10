Британский оркестр поплатился репутацией за отмену произведения Чайковского

В Великобритании читателей местных изданий удивило решение Кардиффского филармонического оркестра убрать из программы увертюру Петра Чайковского. Информацию о действиях музыкантов опубликовало издание The Independent. По его данным, оркестр счел исполнение увертюры «1812 год» якобы «недопустимым в такое время».

Далеко не все пользователи согласились с таким решением. Они сразу же стали спрашивать, причем тут Чайковский. Подобные вопросы появились и под статьями других изданий, в том числе The Guardian.

«Такие действия, конечно же, не выставляют нас полными идиотами», — сыронизировали в комментариях.

Некоторые комментаторы назвали происходящее настоящим безумием. Они с иронией отметили, что в таком случае нужно запретить и читать российских классиков, в том числе Льва Толстого.

«Это самая большая глупость, которую я слышал на этой неделе», — признался один из читателей.

Это уже не первый пример того, когда российскую культуру начинают притеснять в западных странах. В начале марта текущего года Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они «недостаточно дистанцировались» от российской спецоперации на Украине. Кроме того, с Валерием Гергиевым решил временно не сотрудничать и Мюнхенский филармонический оркестр.