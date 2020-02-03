73-я церемония вручения состоялась в воскресенье 2 февраля. Главные роли в «1917» исполнили Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккэй, Дэниэл Мейс, Колин Ферт и Бенедикт Камбербэтч.

Американская актриса Рене Зеллвегер победила в номинации «Лучшая женская роль» за участие в картине «Джуди», где она сыграла певицу и актрису Джуди Гарленд (1922-1969).

«Джокер», номинированный на премию 11 раз, одержал победу всего в трех из них, в том числе за звук и кастинг ленты.

Также в жюри отметили корейский фильм «Паразиты». Он победил в номинации «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший неанглоязычный фильм».

Британская премия BAFTA в 2020 году столкнулась со шквалом критики из-за «отсутствия разнообразия», сообщил Buzz Feed. Подбор номинантов не понравился пользователям соцсетей. Дело в том, что среди представленных к награде не нашлось ни одного темнокожего актера. Все артисты оказались белыми. В Twitter по этому поводу даже появился хэштег #BaftasSoWhite — «Такая белая BAFTA». Также в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» не было женщин, что тоже вызвало волну негатива.